Jetzt haben die Wintervögel ihren großen Auftritt

Gemeinsam mit dem Haus für Natur in St. Pölten und dem Haus der Wildnis in Lunz am See wird von 4. bis 6. Jänner die gefiederten Freunde wieder eifrig unter die Lupe genommen – ob am Balkon, im Garten oder im Park: Eine Stunde lang sollen dabei „die Individuen jeder beobachteten Art gezählt und die Ergebnisse anschließend übermittelt werden“.