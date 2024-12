„FPÖ will raus aus EU und zurück zum Schilling“

Die EU habe gegenüber der USA und Asien wirtschaftlich dramatisch an Boden verloren, kritisierte sie. Der Versuch einer „Planetenrettung“ durch Klimapolitik würde zudem Heizkosten steigen lassen und in Zukunft zu Rationierungen führen. Durch das Hereinholen „Millionen Fremder“ sei zudem der soziale Zusammenhalt gestört, die „Kriegspolitik“ – von der die FPÖ in Bezug auf die Ukraine-Politik der EU spricht – stelle überhaupt einen Tiefpunkt dar.