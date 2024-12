Modehändler Zalando schluckt Rivalen About You

Fast drei Viertel der Anteile von About You hat Zalando den Angaben zufolge schon sicher. Die Hauptaktionäre – Otto und das Management des Online-Händlers – hätten den Verkauf ihrer Aktienpakete zugesagt. Außerdem würden die drei Firmengründer Sebastian Betz, Tarek Müller und Hannes Wiese ihre bisherigen Posten behalten. Das Zalando-Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen, der an About You beteiligt ist, sei an der Übernahme-Entscheidung nicht beteiligt gewesen, um einen Interessenskonflikt zu vermeiden, betonte Zalando-Mitgründer Gentz.