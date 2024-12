Nach „Idioten-Sager“: FIA-Entscheidung steht fest

Ehe Verstappen am Freitag bei der FIA-Gala in Ruanda seine Weltmeister-Trophäe entgegennehmen darf, muss er einen „Motorsport-Sozialdienst“ leisten, nachdem er auf einer FIA-Pressekonferenz in Singapur das F-Wort in den Mund genommen hatte. Immerhin: Bis im März 2025 die neue Saison beginnt, darf Verstappen so viel fluchen, wie er will – zumindest laut FIA ...