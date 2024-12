Aufregung um „Idioten-Sager“: Jetzt spricht Marko

Max Verstappen ging beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi am Sonntag aggressiv in die erste Kurve – und räumte den neben Pole-Mann Lando Norris aus der ersten Reihe gestarteten Oscar Piastri von der Strecke. „Das Manöver eines Weltmeisters“, kommentierte der McLaren-Pilot, der ans Ende des Feldes gespült wurde und letztlich Zehnter wurde, schnippisch. Verstappen erhielt von den Stewards eine Zehn-Sekunden-Strafe.