„Werde dir wehtun!“ Aufregung um Tennis-Beauty

Nicht der erste Zwischenfall

Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass Boulter mit einer solchen Gefahr konfrontiert wurde. Aktuell datet die Engländerin den australischen Tennis-Profi Alex de Minaur. Als sie sich vor einiger Zeit mit ihm in Queens treffen wollte, passierte ihr ebenfalls etwas Alarmierendes, wie die 28-Jährige verrät. „Mir folgte plötzlich jemand in einem Auto. Wir fuhren zum Sloane Square, liefen durch die Geschäfte, und das gleiche Auto folgte mir bis nach Hause“, so Boulter.