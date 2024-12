Autonome Fahrzeuge haben „epileptische Anfälle”!

Das Phänomen ist in den Augen der Forscher gefährlich, kann es doch für Unfälle in der Nähe von Einsatzfahrzeugen sorgen. Zudem ließe sich der Effekt leicht für kriminelle Attacken nutzen. Abhilfe könnte eine verbesserte KI-Bilderkennungssoftware schaffen. Die Forscher haben eine Variante entwickelt und auch dieser einen Namen gegeben: Caracetamol, angelehnt an das bekannte Schmerzmittel.