Österreich Schlusslicht: Impfquote „unterirdisch“

Auch in Schwangerschaft impfen

Grund für die Impfmüdigkeit sind oft Falschinformationen etwa über Impfschäden, die in Wirklichkeit oft nur eine juckende Einstichstelle sind, und dass zum Beispiel Impfungen in der Schwangerschaft für viele werdende Mütter ein absolutes Tabu sind, so Gerhard Kobinger von der Österreichischen Apothekerkammer. „Die Durchimpfungsraten sind hierzulande unterirdisch bis grottenschlecht“, so der Experte weiter.