Schwere Diagnosen treffen auch Angehörige hart

Burnout nach Diagnose der Freundin

„Beste Freundinnen sind nun mal füreinander da, auch in schlechten Zeiten“, sagt sie überzeugt. Dass die Belastung neben dem eigenen Leben – Michaela H. ist Vollzeit berufstätig und hat selbst drei Kinder – nach und nach zu viel für sie wird, will sie lange nicht wahrhaben. „Doch auch ich habe körperlich und seelisch schnell abgebaut, musste ständig weinen und wollte mich aber für meine Freundin zusammenreißen – immerhin ist sie todkrank, also worüber jammere ich hier?“ Heuer dann das böse Erwachen: Schlafstörungen, Panikattacken, depressive Verstimmung.