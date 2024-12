Max Bulla war ein wahrer Sportheld auf zwei Rädern

Max Bulla, der lange in Pitten lebte und dort 1990 gestorben ist, war einer der größten Sporthelden Österreichs. Sein Meisterstück lieferte der Radprofi 1931 ab, als er als Privatfahrer ohne Teamunterstützung drei Etappen der Tour de France gewann. Nun haben die Sporthistoriker Matthias Marschik und Rudolf Müllner sein Leben bis rekonstruiert. Vergangenen Mittwoch wurde in Wien ihr Buch „Max Bulla, Radrennfahrer“ präsentiert. Die „Krone“ sprach zu diesem Anlass mit Michael Bulla, in Hinterbrühl und Florida lebender Sohn der Radlegende.