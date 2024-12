Warm anziehen! Es wird frostig in ganz Österreich

Am Montag sorgt ein Tiefdruckgebiet über Oberitalien für dichte Wolken und leichten Schneefall in Österreich. In tiefen Lagen kann es auch Schneeregen geben. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus ein Grad, tagsüber werden Temperaturen von minus eins bis plus vier Grad erwartet.

Bereits am Wochenende durften sich einige Regionen über Neuschnee freuen: