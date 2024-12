Deutsche Presse geht mit Sabitzer hart ins Gericht

Als „Dortmunds Chancentod“ wird der 30-Jährige vom deutschen Boulevardblatt bezeichnet. Bereits in der Anfangsphase hatte Sabitzer die große Chance auf ein frühes BVB-Tor. „Hatte den Blick und die Zeit, schoss aus 13 Metern aber am Tor vorbei – Führung fahrlässig vergeben“, urteilt die „Bild“. „Auch aus guter Kopfball-Position hätte er mehr machen können, beförderte den Ball per Bogenlampe über die Latte. Sonst ohne Auffälligkeiten im Spiel.“