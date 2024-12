Promis schenkten für den guten Zweck Punsch aus

Es ist mittlerweile eine schöne Tradition in der Kärntner Landeshauptstadt, wenn Südpark-Manager Heinz Achatz und die „Kärntner Krone“ zum geselligen Charity-Punsch in die Aula des Einkaufszentrums laden, um Geld für in Not geratene Familien aus Kärnten und Osttirol zu sammeln.