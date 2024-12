Herren-Super-G in Beaver Creek ab 18.30 Uhr LIVE

„Schlampigkeitsfehler“ von „Vinc“ in der Abfahrt

Kriechmayr wurde in der gestrigen Abfahrt Fünfter. Der 33-Jährige erkannte „Schlampigkeitsfehler“, eine „Summe von Kleinigkeiten, die nicht optimal waren“. „Oben war ich nicht mehr ganz so schnell. Der Steilhang ist mir nicht so sauber gelungen. Unten war ich zu gerade, da musste ich ein bissl ‘ummesurfen‘, sonst wäre ich zu weit nach links gesprungen“, analysierte Kriechmayr im ORF. „Es ist mir nicht so aufgegangen.“