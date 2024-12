„Hab‘ mich angeschwitzt, so gewinnst keinen Krieg“

Dabei war‘s platzierungsmäßig nicht eben ein Debakel. Platz sechs hinter Marco Odermatt, Cyprien Sarrazin, Lukas Feuerstein, Fredrik Möller und Giovanni Franzoni – es gibt ja schlimmere Ergebnisse. Aber Kriechmayr ging‘s in der Analyse sehr selbstkritisch an. „Zufrieden bin ich heute nur mit dem Material. Das Fahren selbst war sehr bescheiden“, so der Oberösterreicher im ORF-Interview.