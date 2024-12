Schallenberg und Kollegen über Lawrow entsetzt

Lawrow beklagte in seiner Rede einen neuen Kalten Krieg, der sich in einen „heißen“ verwandeln könne und zog eine vernichtende Bilanz über die OSZE, die aus seiner Sicht „in keinem Bereich mehr eine sinnvolle Rolle“ spiele. Zugleich zählte er auf, worum sich die Organisation kümmern sollte: Den „Rassismus“ der ukrainischen Regierung, die Aufklärung der Explosionen an der Nord-Stream-Pipeline oder die Vorgänge im Kiewer Vorort Butscha, wo im April 2022 „Leichen sorgfältig ausgelegt wurden und Journalisten auf dem Tablett serviert wurden“.