Kein Plan gegen Anstieg der rechtsextremen Taten

556 rechtsextreme Taten in sechs Monaten

Die Forderung hat einen berechtigten Hintergrund: Von 2022 auf 2023 haben die rechtsextremen Straftaten laut Innenministerium um 30 Prozent zugenommen. In den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres ist die Zahl im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 gleich um 44 Prozent auf 556 in die Höhe geschnellt. 403 Personen wurden u. a. wegen NS-Wiederbetätigung, Holocaust-Leugnung und Verhetzung angezeigt, darunter 350 Männer und 53 Frauen.