BayWa stößt österreichische Lagerhaus-Tochter ab

In Deutschland sollen 1300 von 8000 Stellen wegfallen

Bei der BayWa AG in Deutschland sollen im Zuge dessen 1300 von 8000 Stellen wegfallen, knapp 400 davon in der aufgeblähten Zentrale. Die BayWa hatte am Mittwoch angekündigt, den Konzern im Zuge der Sanierung auf das Kerngeschäft mit dem Agrar- und Baustoff-Handel, Energie und Landtechnik zurückzuschneiden. Wie weit die Pläne reichen, hatte sie aber nicht öffentlich mitgeteilt.