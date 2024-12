Wo ab morgen die blau-gelbe Pistengaudi lockt

Enorme Nachfrage gibt es nach dem Bergerlebnispass – einer Saisonkarte, die in zehn Skigebieten Niederösterreichs genutzt werden kann. Heuer wurden bereits mehr als 8000 davon ausgegeben, mehr als ein Drittel davon gratis an Kinder. 3465 Kinder bekamen in der Vorverkaufsaktion, die bis Ende Oktober lief, den Bergerlebnispass gratis – das entspricht einer Nachwuchsförderung von 970.200 Euro. „Skifahren soll bei uns gerade für Familien leistbar sein, das gehört zu unserem Lebensgefühl im Winter einfach dazu“, so die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.