Plötzlich tiefes Loch im Erdboden – Oma vermisst

Im US-Bundesstaat Pennsylvania läuft eine intensive Suchaktion nach einer 64-jährigen Frau, die möglicherweise in ein plötzlich aufgebrochenes Loch in der Erde gestürzt ist. Wie die Behörden berichteten, war die Frau am Montagnachmittag aufgebrochen, um ihre entlaufene Katze zu suchen. Als sie bis in die Nacht nicht zurückkehrte, alarmierte ihre Familie die Polizei.