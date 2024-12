Die neuen Elektro-Citybusse sind zu lang für Baden

Maßnahmen angekündigt

ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek und Vizebürgermeisterin Helga Krismer von den Grünen betonen, eng mit der NÖVOG und dem Busunternehmen in Kontakt zu stehen, um die Anlaufschwierigkeiten zu überwinden. So werde an Lösungen für den Wendekreis am Weikersdorfer Platz gearbeitet. Am Weilburgplatz soll die Versetzung einer Stützmauer das Wenden möglich machen. Eine wichtige behördliche Genehmigung ist dort aber noch ausständig. „Sowohl die Strecken, als auch die Haltestellen wurden im Vorfeld befahren und von einem Sachverständigen für die neuen E-Busse geprüft. Der Linienbetreiber ist verpflichtet, sich an diese behördliche Entscheidung zu halten“, heißt es aus dem Rathaus.