Finanzausschuss: Hitzige Debatte um Landesbudget

Schulden werden weiter wachsen

Fakt ist ebenfalls, dass sich der Schuldenstand aufgrund der Rekordinvestitionen weiter erhöhen wird und Ende 2025 bei rund 650 Millionen Euro liegen dürfte. „Wir werden in Zukunft jeden Budgetposten hinterfragen müssen. An Effizienzsteigerungen in der Verwaltung führt kein Weg vorbei“, kündigt VP-Finanzsprecher Patrick Wiedl für die kommenden Jahre einen Sparkurs an.