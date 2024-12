„Enshrouded“ ist bestes deutsches Computerspiel

Das Wiener Studio Microbird setzte sich mit dem Actionspiel „Dungeons of Hinterberg“ in der Kategorie Indie Game durch, die Slow Bros. GmbH aus Köln mit dem Abenteuerspiel „Harold Halibut“ in der Kategorie Grafik und Osmotic Studios aus Hamburg mit dem Rollenspiel „Closer the Distance“ in den Kategorien Story, Audiodesign und Innovation.