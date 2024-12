Erste Titelchance futsch! Neuer entschuldigt sich

Die Bayern scheiterten am Dienstagabend im Achtelfinal-Hit in München an Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Weil Tormann Manuel Neuer bei einem „Ausflug“ Jeremie Frimpong mit einem Bodycheck fällte, wegen Torraub mit Rot vom Platz flog (17.). Die Überzahl nutzte die Werkself: Nathan Tella erzielte per Kopf das 1:0-Goldtor (69.).