Unnötige Aktion! „Ramme“ Neuer sieht erstmals Rot

Was hat sich Manuel Neuer in dieser Situation bloß gedacht? Das fragen sich nicht nur die Bayern-Fans, sondern wohl die meisten Fußball-Fans. Denn in der 17. Minute des DFB-Pokal-Achtelfinales gegen Leverkusen stürmte Neuer plötzlich heraus, rammte Gegenspieler Frimpong vor der Strafraumgrenze um und sah dafür die Rote Karte.