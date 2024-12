Bayern München gegen Leverkusen ab 20.45 Uhr LIVE

Rekordmeister gegen den amtierenden Double-Sieger: Für die deutschen Fußballfans wartet heute ein echter Leckerbissen. In der Liga sind die Bayern bislang ungeschlagen, am Wochenende konnte Leverkusen den Rückstand auf den Tabellenführer immerhin um zwei Punkte verkürzen, weil die Münchner in Dortmund nur Remis spielten. Dennoch liegen sie immer noch komfortable sieben Punkte vor dem Titelverteidiger.