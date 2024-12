Die „Bullen-Spirale“ lässt leise Hoffnung keimen

TSV-Coach Manfred Schmid hat Samstag im „Hinspiel“ im neunten Duell als Trainer seinen ersten Punkt gegen die Bullen erobert: „Bisher sind meine Teams Austria und WAC meist in Schönheit gestorben, aber Salzburg ist kein Gruselgegner für mich. Das 1:1 hat in Hartberg den Glauben erhöht, dass Mittwoch sogar mehr drinnen ist. Salzburg befindet sich bedingt durch viele Verletzungen, unglückliche Niederlagen, Doppelbelastung und die wenigen Torerfolge in jüngster Zeit in einer Abwärtsspirale. Für einen Erfolg aber bräuchten wir eine Steigerung und etwas Glück.“