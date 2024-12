Schwestern feierten Hitlers Geburtstag in Braunau

Nicht zufällig hatten zwei deutsche Schwestern (24, 26) am 20. April 2024 – dem Geburtstag Adolf Hitlers – das Geburtshaus des mörderischen Tyrannen in Braunau besucht, den Hitlergruß gezeigt und versucht, einen Kranz niederzulegen. Am Montag kamen sie am Landesgericht Ried mit nur einer Diversion davon.