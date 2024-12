Spender helfen Christian nach Horror-Unfall

Der Bauingenieur stieß beim Zeitunglesen auf das tragische Schicksal von Christian Fillek und wollte sofort helfen. „Ich dachte zuerst an einen schlechten Scherz“, gesteht Andrea Fillek. Doch schnell war klar: Helmut Scheuher meint es ernst. Gemeinsam mit den Firmen Böhm Fenster aus Heidenreichstein, Itech Elektro in Rohrbach an der Gölsen, Centtex Bau aus St. Pölten und der Glösmann Montage GmbH aus Steinakirchen wurde ein zusätzliches Beatmungsgerät finanziert.