„Wie soll es ohne den Papa jetzt weitergehen?“

Welle der Unterstützung

Absolut überwältigt ist die Witwe über den Zusammenhalt im Ort und die Welle der Hilfsbereitschaft: Neben einem Benefiz-Punschstand am Samstag in Kierling wurde auch in der Schule fleißig gesammelt. „Wir sind einfach froh, helfen zu können“, erklärt Schulleiterin Karin Grünberger.