Wenn Hilfsbereitschaft mitten ins Herz trifft

„Es ist schön, zu helfen“

„Wir werden uns um die Hausfassade kümmern“, erklärte der Ingenieur nach einem Besuch. Aufgrund der Witterung hieß es aber: Bitte warten! Nun war es endlich so weit. Seit voriger Woche wird am Haus der Familie in Zeiselmauer fleißig gedämmt, abgedichtet, verspachtelt und geklebt. „Es haben sich alle gleich bereit erklärt, mitzumachen“, erklärt Scheuher, der mit seinem Planungsbüro die Organisation übernommen hat.