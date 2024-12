Musk vs. OpenAI: Einstweilige Verfügung beantragt

Musk warnt vor KI – und investiert massiv in KI

OpenAI war als gemeinnützige Organisation gegründet worden und wurde später in ein gewinnorientiertes Unternehmen umgewandelt. Derzeit strebt es die Umwandlung in eine „Benefit Corporation“ an – also eine gemeinnützige gewinnorientierte Gesellschaft -, was mehr Investitionen anziehen könnte.