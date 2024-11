Finanzsektor: Musk will Aus für Verbraucherschutz

Er hat auf seiner Plattform X mehrere Postings veröffentlicht, in denen er vier Angestellte, deren Positionen er für überflüssig hält, namentlich anführt. „So viele Pseudo-Jobs“, schreibt er zu einem Posting, das die Abschaffung der Abteilung „Director of Climate Diversification (she/her)“ fordert. Dazu ist der Name der Mitarbeiterin und ihr Arbeitsort zu sehen.