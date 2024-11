Schöne Metro von Thessaloniki nun endlich eröffnet

Viele der hochmodernen Stationen sind nämlich eindrucksvoll in antike Stätten eingebettet. Das war auch der Hauptgrund all der Verzögerungen: Wiederholt stießen die Bauarbeiter im Untergrund auf archäologische Artefakte bis hin zu antiken Straßen und Gebäudemauern. Immer wieder gebot der Zentrale Archäologische Rat (KAS) Einhalt. Altertumsexperten, Byzantinisten, Fachverbände und Bürgerinitiativen rückten an, um die Funde zu evaluieren – und jedes Mal mussten die Bauarbeiten teils über Monate und sogar Jahre gestoppt werden. Was tun? Die Stationen verlegen? Den Traum der Metro begraben?