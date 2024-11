Nach Tränen-Interview: „Es kam alles zusammen“

Doch jetzt gibt’s das Aufatmen! „Es geht mir gut. Viel besser als vor einem Monat“, sagt Gut-Behrami, die in Killington an den Start gehen wird, gegenüber SRF. „In Sölden kam alles zusammen. Es hat einfach nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe. Der Monat hat mir Zeit gegeben, um so in Schwung zu kommen, wie ich mir das wünsche. Es geht mir deutlich besser.“