Perchtenlauf der Koalitionäre

Gruselig auch, allerdings wenig erheiternd, ist das, was man von den Koalitionsverhandlern aus der Bundeshauptstadt so hört: Just unter Federführung jener Partei, die das Land in den vergangenen fünf Jahren in die gegenwärtige desolate Wirtschaftssituation geführt hat, der Volkspartei nämlich, soll nun eine Koalition der drei schwächeren Parteien zustande kommen, die alles anders, nämlich besser, machen soll.