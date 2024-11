Langfinger aus Spaß? Sieben Ortstafeln sind weg!

„Das ist nicht mehr lustig, der Schaden für die Stadtgemeinde liegt bereits bei mehreren Tausend Euro“, sagt Radl. Dieses Jahr sind die Ortsfafeln in St. Michael, Paildorf, Völking und gleich zweimal bei der Ortsein- und Ausfahrt in St. Margarethen gestohlen worden. In den letzten Tagen sind auch die Ortstafeln in Gräbern und in Prebl über Nacht gestohlen worden.