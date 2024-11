Wie das Burgenland die Familien unterstützt

20.000 Stunden Nachhilfe

Als erstes Bundesland bietet das Burgenland den Schülern in Volks- und Mittelschulen, Allgemeinen Sonderschulen und Polytechnischen Schulen eine freiwillige, kostenlose Nachhilfe an. 4235 Kinder haben diese bereits in Anspruch genommen, in Summe wurden rund 20.000 Stunden abgehalten. „Laut einer Studie liegen die Kosten für Nachhilfe im Schnitt bei rund 750 Euro pro Kind und Schuljahr“, erklärt Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Zusätzlich gibt es mit den Lern- und Feriencamps eine digitale Nachhilfe.