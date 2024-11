Australien sperrt seinen Olympia-Helden lebenslang

Wollte Rad mitgehen lassen

Neben dem Vorwurf, dass Richardson seine Pläne bis nach den Spielen geheim gehalten habe, soll er außerdem versucht haben, ein maßgeschneidertes Fahrrad sowie einen olympischen Rennanzug mit nach Großbritannien zu nehmen. Ein absolutes No-Go, wie AusCycling unmissverständlich klarstellte. Vor wenigen Monaten noch als Held der Nation gefeiert, will Australien von seinem dreifachen Medaillen-Gewinner nichts mehr wissen – so schnell kann‘s also gehen ...