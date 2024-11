Ärzte glaubten an Erkältung – Rad-Talent (19) tot!

„Tuur war seit 2022 bei unseren Junioren und in der letzten Saison bei der Reserve“, hieß es in der Mitteilung seines letzten Teams „Gaverzicht - Be Okay en EFC – L&R“. Erst Ende Oktober hatte sich das Talent dazu entschieden, die sportliche Karriere nicht weiterverfolgen zu wollen. „Was zunächst wie ein Hobby erschien, hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Teil meines Lebens entwickelt. Jetzt ist es an der Zeit, andere Dinge im Leben zu genießen“, schrieb er damals auf Instagram.