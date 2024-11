Olympiasiegerin Anna Gasser erfindet sich neu

Mit ihren 33 Jahren gilt Anna Gasser mittlerweile als „Grande Dame“ im Snowboard-Zirkus. Die zweimalige Olympiasiegerin ruht sich auf ihrem Ruhm aber nicht aus. Beim Big-Air-Weltcup am Wochenende in China will sie die junge Konkurrenz mit einem neuen Trick alt aussehen lassen: „Ich habe meine Sprünge anpassen müssen, weil das Level einfach so hoch ist. Damit es weitergeht, muss man manchmal etwas ändern.“