Im „Maestro“ gibt‘s Hermann Maiers Lieblingskuchen

Das Restaurant, das mit einem internationalen Sharing-Konzept punkten will, eröffnete am Dienstag neu in der Hofstallgasse – direkt gegenüber des Großen Festspielhauses. „Da wir uns im Universitätsgebäude befinden, wollen wir eine breite Zielgruppe ansprechen“, sagt Chefin Bettina Fleiss. Während es also für Studierende ermäßigte Mittagsangebote gibt, wartet der Champagner für die Festspielgäste schon im Kühler.