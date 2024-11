Warum sich Innsbruck Pflegekräfte aus Vietnam holt

Allgegenwärtig ist er, der Mangel an Pflegekräften in Österreich. In Vietnam ist es genau umgekehrt: Auf sehr viele junge Fachkräfte, die in den Beruf wollen, kommen verhältnismäßig wenige, die Pflege brauchen. Der Grund liegt in einer Alterspyramide, die genau umgedreht aussieht wie jene in Europa.