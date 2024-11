Was Sie wissen müssen: „Der Besuch der alten Dame“

Handlung: Claire Zachanassian kommt zurück nach Güllen, wo sie als Teenager einst von Alfred Ill geschwängert, verleugnet und samt unehelichem Kind aus der Stadt gejagt wurde. Nach ihrem schweren Start hat sich die mittlerweile „alte Dame“ immensen Reichtum erheiratet und bietet ihrer verarmten Heimatstadt einen grausamen Deal an: Gerechtigkeit (der tote Alfred) für eine Milliarde. Nach anfänglicher Ablehnung gewinnt die Gier der Bürger immer mehr Oberhand, und die Stadt versinkt in Schulden, da alle so leben, als ob sie mit einem baldigen Vermögenszuwachs rechnen könnten. Selbst Alfreds Familie lässt sich von der Konsumlust mitreißen. Trotz Entschuldigung kann er Claire nicht umstimmen, und er erkennt, dass ihm niemand mehr zur Seite steht. Er wagt einen Fluchtversuch, dem die Güllener ein schnelles Ende setzen. Schließlich liefert er sich den Bürgern aus, die seinen Tod als Herzinfarkt deklarieren. Claire zahlt und geht.