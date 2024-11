Was Sie wissen müssen: Faust I und II von Goethe

Handlung: Dr. Faust hat es mit der Selbstoptimierung ein bisschen übertrieben und alles studiert, was das Vorlesungsverzeichnis hergibt. Das erhoffte Seelenheil bringt ihm all dieses Wissen jedoch nicht, und er will mehr. Daraufhin bietet ihm der Teufel Mephisto einen folgenschweren Deal an: Spaß gegen Seele. Die bekommt Mephisto allerdings nur, wenn Faust laut ausspricht, endlich glücklich zu sein. Der Teufel zieht alle Register – von nie enden wollenden Saufgelagen bis zum schönen, unschuldigen Gretchen, das durch Fausts Gier nach Leben und Mephistos teuflische Tricks in eine Katastrophe nach der anderen geschleudert wird. Und Faust? Der zieht weiter. Im zweiten Teil träumt er von großen Taten, Begegnungen mit Kaisern und antiken Schönheiten und will sogar eine Art utopische Stadt gründen. Der wilde Ritt endet im Himmel, wo Faust nach dem Motto „Wer ewig strebend sich bemüht“ doch noch erlöst wird. Mephisto hat das Nachsehen – Fausts unermüdlicher Wille zur Erkenntnis zählt offenbar mehr als seine moralischen Ausrutscher.