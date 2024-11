Wirbel um Radikal-Rodung durch ÖBB in Krumpendorf

„Anstatt die schöne Begrünung bei der Lärmschutzwand, die im Sommer auch kühlend wirkt und vielen Tieren Schutz bietet, stehenzulassen, haben die ÖBB auch nach unserer Intervention und einer kurzen Kahlschlag-Pause wieder damit begonnen, den gesamten Bewuchs herunterzureißen“, schütteln der Krumpendorfer Gemeinderat Markus Steindl und viele Anrainer fassungslos den Kopf. „Wo andere Städte und Länder viel Geld in die Hand nehmen, um in Zeiten des Klimawandels auf Naturbegrünung zu setzen, wird dies in unserem Tourismusort einfach mutwillig zerstört.“ Außerdem widerspreche diese Aktion der ÖBB auch dem aktuellen Klimaanpassungsprogramm von Land und Bund.