Hitlergruß bei Streit mit Ex: „Wollte provozieren“

Gerade der Angeklagte (36) müsste es besser wissen, saß er doch schon Ende 2018 im Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes wegen des gleichen Vorwurfs: Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz 3g. Nun, am Montag, gestand er ein, sich nationalsozialistisch betätigt zu haben. „Er hat gegenüber der Ex zweimal den Hitler-Gruß mit entsprechender Wortmeldung getätigt“, erklärte der Staatsanwalt und betonte: „Das reicht bereits für eine Wiederbetätigung.“ Passiert ist das Ganze am 14. Dezember 2023 in einer Wohnung in Golling: Der zweifache Vater hatte mit seiner damaligen Partnerin gestritten.