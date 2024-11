Atletico Madrid feiert Sieg bei Simeone-Jubiläum

Diego Simeone hat bei seinem 700. Einsatz als Trainer von Atletico Madrid einen Sieg bejubeln dürfen. Durch späte Tore von Antoine Griezmann (75.) und Alexander Sörloth (86.) setzten sich die Rojiblancos am Samstag mit 2:1 (0:1) gegen Deportivo Alaves durch. Atletico rückte nach dem dritten Erfolg in Serie vorübergehend auf den zweiten Platz in La Liga vor.