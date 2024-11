Hungrige Wintergäste: So füttert man Vögel richtig

Es wird enger für Amsel, Meise oder Fink in den heimischen Gefilden. Für Standvögel – die auch im Winter bleiben – gibt es nur wenig Nahrung in der akkurat aufgeräumten Landschaft. „Eine gezielte Fütterung ergibt Sinn“, sagt der Biologe Matthias Karadar. Der Gartenspezialist hält im Tiroler Bildungsforum Vorträge zum Thema. Man kann einiges falsch machen, wenn man Piepmätzen Gutes tun will – das wird beim Gespräch mit dem Fachmann schnell klar. Wer jedoch ein paar Regeln beachtet, darf sich über dankbare Gäste im Garten, am Balkon oder Fenster freuen.