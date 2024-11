Nach Unfalltod halten alle Kollegen zusammen

Es ist wohl eine der schlimmsten Horrorvorstellungen: Plötzlich stehen Polizisten vor der Tür, überbringen die Todesnachricht eines geliebten Menschen. So geschehen am Freitagvormittag in einem Betrieb in Hochburg-Ach. Ein Mitarbeiter stand, wie schon so oft zuvor, an seinem Arbeitsplatz an einer Sortiermaschine, als Einsatzkräfte bei der Firma eintrafen.